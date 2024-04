Amanhã começa a contagem regressiva de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. E o Brasil, ao menos até hoje, ainda não tem um chefe de missão indicado pelo COB. Normalmente isso acontecia no ano anterior, ou no máximo até janeiro. Rogério Sampaio seria a escolha natural, depois de ser chefe no Pan, mas Paulo Wanderley parece não ter se convencido, ao menos não ainda.



A demora coincide com o início do processo eleitoral do COB. Yane Marques seria um bom nome, mas é pré-candidata de oposição. Marco La Porta, que fez ótimo trabalho como chefe de missão em Tóquio-2020, também. Já Kenji Saito, o homem de confiança de Paulo Wanderley, é um risco que o presidente provavelmente não vai querer correr. O ideal seria anunciar alguém já amanhã.

A delegação ganhou novos nomes na semana passada. Laura Amaro se classificou no levantamento de peso, e Henrique Rodrigues e Edival Pontes, o Netinho, no taekwondo. Mas Amanda Schott, também do LPO, está dependendo de uma movimentação geopolítica da China.

A vela deve colocar mais seis atletas na delegação, e não é por resultados recentes. Ainda que quatro classes não tenham atingido o índice técnico desejado pela CBVela, a confederação deve rasgar seu próprio regulamento para levar à França todos os barcos que se classificaram. Explico o por quê.

No badminton, Ygor Coelho já pode arrumar as malas. Ele foi bronze no Campeonato Pan-Americano e se consolidou como melhor brasileiro no ranking olímpico. Em 24º na atualização da semana passada, já não sairia da zona de classificação e agora não será mais ultrapassado pelo vizinho Jonathas Matias, a quem apresentou o esporte. No feminino, Juliana Veira deve se classificar.

Tem vaga olímpica que tem dono, e tem vaga que é do país. A da ginástica rítmica individual é do país, e a CBG pode ter se antecipado em dizer que ela seria da ótima Bárbara Domingos. Maria Eduarda Alexandra, que não teve a chance de tentar a vaga (não foi convocada ao Mundial) é a melhor ginasta do país neste início de ano.



Na Copa do Mundo de Sofia, fez 124 pontos, melhorando 15 na comparação com seu recorde de 2023, e terminou entre as 10 primeiras do geral. É claro que ela tem as Copas como competição alvo do ano, e Babi tem a Olimpíada, é outro ritmo de preparação. Mas uma disputa direta entre elas pela vaga olímpica poderia ser bastante positiva.