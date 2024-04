Joia do esporte em São Paulo, Baby Barioni fica às moscas sob Tarcísio

As dúvidas sobre o Baby e sobre o Ibirapuera nunca foram respondidas.

Imagem: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Quase ninguém usa

O problema estrutural da pista de skate é o colapso do sistema de passagem de águas pluviais por baixo dela, o que demandaria quebrá-la para chegar até os canos estourados. A secretaria afirma que "obras de manutenção estão em andamento", mas a reportagem, in loco, não viu qualquer obra ali.

Ao lado da pista, na terça, a academia estava vazia. Também não havia ninguém nas sete salas de luta, que em tese deveriam ser voltadas para sete modalidades diferentes, ou no espaço destinado à melhor idade. O alojamento, com seis andares, novinho em folha, pronto para receber 200 atletas de uma só vez, estava fechado. A coluna apurou que ele só foi usado em uma ocasião, em meados do ano passado, nos Jogos Escolares.

No total, cerca de 60 jovens praticavam esportes, em três quadras, na terça à tarde. As duas quadras cobertas eram ocupadas por times do Centro Olímpico, da prefeitura, que costumam treinar no COTP, no Ibirapuera. A estrutura municipal, porém, passa por reformas, que estão prestes a acabar. Quando isso acontecer, eles voltam para lá. Um time de hóquei sobre patins também informa treinar duas vezes por semana lá.