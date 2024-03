Surdolimpíadas deram calote de R$ 15 milhões em 130 empresas no RS

E de fato foram, com mas com poucos patrocinadores privados e uma gestão amadora, ainda que tivesse um CEO profissional. "Todos os eventos mundiais até hoje no Brasil deram prejuízos enormes, isso que tinham apoio federal, estadual e municipal e da iniciativa privada. Fizemos o evento com os parcos recursos que recebemos do governo do Estado e o resto das próprias federações", alega Perazollo.

O líder dos credores entende que dava para fazer mais. "Se tivessem elaborado caderno de mídia bem elaborado, construindo a estrutura através do caderno de mídia, tenho certeza que várias empresas entrariam. Temos 35 multinacionais na nossa região. Mas foi mal organizado e nenhuma delas apoiou", diz Sulivan.

Os dois concordam que as Surdolimpíadas foram impactados pela suspensão aplicada à Rússia, campeã da edição anterior, pelo ataque à Ucrânia. China e Grã-Bretanha também não vieram, por causa da pandemia, e o número de inscritos caiu pela metade na comparação com 2017. Como as inscrições são pagas, a arrecadação do comitê organizador ficou abaixo do esperado.

"Aliado a esta perda de quase 30% de atletas, o dólar sofreu uma grande variação no ínício dos jogos, fazendo as estimativas iniciais se perderem radicalmente e prejudicando o fluxo de caixa do evento", diz o presidente do comitê organizador.

Dívidas

Os credores calculam que o evento teve um custo de R$ 42 milhões, mas só pagou R$ 27 milhões aos fornecedores. Agora, planejam como compensar o prejuízo. O primeiro caminho foi acionar o Ministério Público do Rio Grande do Sul, para que este investigue se houve desvios no comitê, uma empresa privada que tinha como CEO o empresário Richard Ewald. Segundo Sulivan, o CEO deixou o país e está morando na França.