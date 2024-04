Com Netinho e Henrique, taekwondo aumenta lista do Time Brasil em Paris

O Brasil teve a expectativa de classificar ou Netinho ou alguém da categoria +80kg pelo ranking olímpico. Mas Netinho foi suspenso por doping e perdeu a última competição, enquanto Ícaro Miguel e Maicon Andrade bateram na trave.

Aí foi aberta uma corrida interna pela convocação para o Pré-Olímpico. A comissão técnica definiu que o desempenho em dois torneios nos EUA e no Canadá, em fevereiro, seria determinante. E lá, Henrique Rodrigues, um jovem lutador de 20 anos, se destacou, recuperado de uma cirurgia cardíaca que o tirou de quase todo o segundo semestre do ano passado, inclusive do Pan de Santiago.

Número 20 do ranking da categoria dele, a até 80kg, foi escolhido em detrimento de Ícaro e Maicon. Garoto de Itaboraí (RJ), polo importante do taekwondo brasileiro, ele venceu duas lutas hoje para conseguir a vaga olímpica. A decisiva terminou sem pontos/golpes para ele ou para o adversário, decidida pelos árbitros.

Já Netinho se classificou sem sustos, atropelando um boliviano na estreia e um argentino na luta decisiva. Atleta da categoria até 68kg, foi medalhista de ouro na Olimpíada da Juventude de 2014 e vai a sua segunda Olimpíada (adulta), depois de representar o Brasil em Tóquio. Só Diogo Silva, antes dele, entre os homens, conseguiu este feito.

Amanhã, Maria Clara Pacheco busca a vaga na categoria até 57kg. Ela também tem 19 anos e foi bronze no Mundial do ano passado nesta categoria. Grande nome do taekwondo feminino do Brasil até recentemente, Milena Titoneli ficou pouco atrás de Juma no ranking mundial e só pode ir a Paris se Juma se machucar e precisar ser cortada.