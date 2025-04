Atlético-MG empata com o Mirassol e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

Antes disso, o time comandado pelo técnico Cuca vira a chave para disputa do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo enfrenta o Maringá, na terça-feira, às 19h30, no Estádio Willie Davids, no Paraná.

O jogo

O Mirassol finalizou pela primeira vez no gol logo no primeiro minuto do jogo. Edson Carioca recebeu o cruzamento na área, bateu rasteiro, a bola desviou e passou perto da trave de Everson. Pouco depois, o Atlético-MG respondeu. Scarpa cobrou escanteio e Vitor Hugo cabeceou com perigo para o gol de Muralha. Aos oito minutos, Rubens arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar.

Aos 11 minutos, os donos da casa abriram o placar. Sozinho, Edson Carioca puxou contra-ataque, venceu de três marcadores do Atlético, invadiu a área e soltou a pancada para o gol de Everson, que nada pôde fazer. Cerca de dez minutos depois, uma polêmica tomou conta do jogo. O árbitro marcou pênalti em Scarpa, mas após revisão do VAR identificou uma falta antes e anulou a marcação.

Por volta dos 30, o Mirassol quase ampliou. Edson Carioca fez boa jogada pela esquerda, em velocidade, e cruzou na área. Cristian recebeu sozinho e finalizou a gol, vendo Everson fazer grande defesa para evitar o segundo gol. O Atlético-MG tinha dificuldades de infiltrar na área e arriscou com chutes de fora da área de Alan Franco e Rubens. Nos acréscimos, Hulk chegou bem pela esquerda, bateu cruzado, mas Rony não chegou para concluir.

Nos primeiros instantes do segundo tempo, o Mirassol assustou a defesa do Galo, com finalização de fora da área de Yago Felipe. Na sequência, Scarpa também tentou de longe e mandou para fora. Aos cinco minutos, Yago Felipe, novamente, recebeu pela esquerda e mandou perto da meta de Everson. Aos 14, Reinaldo cobrou escanteio na área, João Victor subiu e cabeceou próximo do gol.