Time saudita anuncia contratação de Gabriel Vareta, zagueiro do sub-20 do Palmeiras, por empréstimo

Gabriel Vareta estava no Palmeiras desde 2014 e fez parte de todas as categorias de base do clube, desde o sub-11 até o sub-20. O atleta tem contrato com o Alviverde até o fim de 2027.

Pelo sub-20, Vareta estreou no ano de 2020 e desde então disputou 67 jogos e marcou quatro gols.

Além de ter conquistado pelo menos um Paulista por todas as categorias que passou, Vareta soma, entre outros títulos, um Campeonato Brasileiro sub-20 (2024), um Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), dois Paulistas sub-20 (2021 e 2023), Copa do Brasil sub-17 (2022).