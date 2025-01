Neymar é apresentado pelo Santos na Vila e não contém emoção: "Temos muita coisa para viver"

O atacante rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira e chegou no Brasil na manhã desta sexta. Antes do evento, ele esteve no CT Rei Pelé para assinar um contrato de cinco meses com o Santos.

A volta do príncipe



Neymar estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador de 32 anos tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não vinha agradando, especialmente por conta das lesões.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Com uma boa relação com o pai de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que ele vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.