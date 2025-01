Figueiredo vive expectativa de estrear no profissional, mas enfrenta concorrência no Palmeiras

O meio-campista Figueiredo ainda aguarda sua estreia na equipe profissional do Palmeiras. O jogador foi promovido ao grupo de apoio nesta temporada, ao lado de Allan, Benedetti, Luighi e Thalys. Dessa seleção, Figueiredo foi o único que ainda não ganhou minutos com o técnico Abel Ferreira.

Neste começo de temporada, o treinador tem rodado o elenco devido ao calendário congestionado de 2025. Figueiredo foi relacionado para os cinco jogos até o momento, mas não foi acionado pelo treinador. O Verdão adota certa cautela com o jogador, que se recuperou de duas graves lesões no joelho.

Promessa da base palmeirense, o jogador sofreu com duas graves lesões no joelho. A primeira, foi em setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um ano e um mês depois, quando estava retornando aos gramados, o meia voltou a sofrer com a mesma lesão, mas do lado esquerdo, e ficou afastado dos gramados até agosto de 2024.