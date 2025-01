Ex-companheiros de São Paulo, Rodrigo Nestor e Wellington Rato se reencontrarão no primeiro Ba-Vi de 2025

"O Rato é um jogador de muita qualidade e com certeza é um grande amigo que levo no futebol. Fomos campeões da Copa do Brasil e vivemos momentos inesquecíveis jogando juntos pelo São Paulo. Mas ele sabe que essa amizade fica fora do campo. Agora se trata do Ba-Vi 500, e isso é coisa séria. É impossível morar em Salvador e ficar indiferente a essa rivalidade. Sei que a Fonte Nova vai estar lotada e isso só me deixa mais motivado para o meu primeiro clássico", comenta Rodrigo Nestor.

Após utilizar uma equipe Sub-20 nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, enquanto os titulares faziam pré-temporada na Espanha, o Bahia chega para o Ba-Vi 500 vindo de três triunfos consecutivos e ocupa a 3ª colocação no Estadual, com 8 pontos.

Com três pontos a mais, o Vitória lidera a competição e espera manter o ímpeto em um duelo já conta com 46 mil ingressos vendidos, e terá 100% das entradas destinadas à torcida do Bahia.