Marcelo Melo elogia foco dos brasileiros antes de duelo na Davis

O confronto terá dois jogos de simples no sábado, com início marcado para 10h30 (horário de Brasília). No domingo, será realizada a partida de duplas, a partir das 10h (horário de Brasília), e outra de simples, a seguir. Em caso de empate, ainda será disputado outro jogo de simples para definir o confronto.

A França conta com Ugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Perricard, Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert. Esta será a sexta vez que as equipes se enfrentam, com duas vitórias para o Brasil e três para os franceses.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 39 do mundo, com 2.295 pontos, e Matos como 38, com 2.302 pontos. Em simples, Wild é 76, Fonseca, 99, e Pucinelli, 302.