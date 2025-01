Com time reserva, Flamengo vence o Sampaio Corrêa e entra no G4 do Carioca

O Flamengo poupou o time e conquistou mais uma vitória no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, com equipe reserva, o Rubro-Negro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada. O Fla pulou para o G-4 do Estadual.

No primeiro jogo no Maracanã em 2025, Filipe Luís rodou o elenco, de olho na Supercopa Rei. O técnico contou com o retorno de Everton Cebolinha e deu mais minutos a Arrascaeta, que entrou no intervalo. Juninho, pela primeira vez como titular, vive processo de adaptação. Ele teve alguns bons momentos em campo, seja dando opção para passes e também pressionando a saída de bola rival. Wallace Yan, que entrou no lugar de Juninho, abriu o caminho da vitória, enquanto Alcaraz fechou o placar.

O Flamengo foi superior ao Sampaio Corrêa, mas custou a abrir o placar, muito em função da atuação de Zé Carlos, goleiro do Sampaio Corrêa. Contudo, o time insistiu e marcou na reta final do jogo. O Fla pulou para dez pontos e está na quarta colocação do Campeonato Carioca. Já o Sampaio Corrêa, com seis pontos, está na 11ª colocação.