Flamengo anuncia a contratação de Danilo, ex-Juventus, até o fim de 2026

Revelado nas categorias de base do América-MG, Danilo ganhou reconhecimento após ser contratado pelo Santos em 2010. Participando da conquista da Libertadores um ano depois, o jogador logo foi para o Porto, de Portugal

Com passagens por Real Madrid, Manchester City e Juventus - seu último clube -, Danilo conquistou 16 títulos em treze temporadas e meia. O destaque fica com o bicampeonato da Champions League (2015/16 e 2016/17) com a equipe espanhola.

Pela Seleção Brasileira, o jogador passou pelas categorias de base, conquistando o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 em 2011. Assim, no mesmo ano, estreou pela Seleção principal. Durante a "Era Tite", esteve presente em diversas convocações, principalmente para duas edições da Copa do Mundo (2018 e 2022).

O lateral é o segundo reforço do clube carioca para a temporada de 2025. Anteriormente, o Flamengo anunciou o atacante Juninho, que jogava no Qarabag, do Azerbaijão.

O novo reforço do Flamengo será apresentado para a imprensa nesta quinta-feira, às 20h15 (de Brasília), ao vivo na FlaTV, canal oficial do clube no YouTube. Já em campo, o clube recebe o Sampaio Corrêa pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30.