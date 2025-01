Prime Video exibe seis jogos da NBA entre 28 de Janeiro e 2 de Fevereiro

No sábado, dia 1º de fevereiro, às 22h30, o San Antonio Spurs encara o Miami Heat em casa. Napoleão de Almeida e Alana Ambrósio ficarão responsáveis por narração e comentários, respectivamente. No domingo, às 19h30, é a vez do confronto entre Cleveland Cavaliers, de Donovan Mitchellm e Dallas Mavericks, de Luka Don?i?. A partida terá narração de Marcelo Gomes e comentários de Alana Ambrósio.

Ao todo, o Prime Video exibe ao vivo e com exclusividade 123 jogos da temporada 2024-2025 NBA para membros Amazon Prime do Brasil, sem custo adicional. Além das partidas, o serviço de streaming da Amazon também transmite uma ampla variedade de conteúdo original da NBA, incluindo programas pré e pós-jogo, programas semanais com destaques, análises e notícias, jogos clássicos e outros conteúdos apresentados por celebridades locais e influenciadores de esportes.