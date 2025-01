Santos fica mais perto de Neymar e espera pelo atacante nesta semana

O Santos ficou mais perto de enfim anunciar o esperado retorno do ídolo Neymar. Com um acordo verbal com o atacante já estabelecido, o clube alvinegro espera pela chegada dele já nesta semana para formalizar o contrato. A informação foi publicada pelo Diário do Peixe.

Aos 32 anos de idade, Neymar tem vínculo com o Al-Hilal até o dia 30 de junho de 2025, mas o contrato com o clube saudita deve ser rescindido, deixando o caminho aberto para o retorno ao Santos. A tendencia é que o atleta chegue ao Brasil já nesta quarta-feira.

Neymar não tem agradado no Al-Hilal, especialmente por conta dos seguidos problemas físicos. O atacante brasileiro retornou de grave contusão no joelho em outubro do ano passado, mas sofreu lesão muscular na coxa logo no segundo jogo, o que gerou novo afastamento.