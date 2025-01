Em alta no Santos, Guilherme começa 2025 da mesma forma que encerrou 2024

Em 2024, Guilherme balançou as redes 13 vezes e foi o principal nome do Alvinegro Praiano na campanha que garantiu o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante terminou o ano como artilheiro do Peixe na temporada, com um tento a mais em relação ao meia Giuliano, segundo colocado na lista.

Dos 13 gols marcados, dez foram anotados na Série B, enquanto os outros três ocorreram no Campeonato Paulista. Além dos tentos, o camisa 11 também registrou dez assistências e terminou o ano com 23 participações diretas em gols.

Ao ser superado pelo Palmeiras no Paulistão, o Santos se encontra na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro, mas está à frente por critérios de desempate. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.