De virada, Minas derrota Brasília na Superliga feminina de vôlei e se aproxima do líder Praia Clube

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Brasília no Minas Tênis Clube, venceu por 3 sets a 2 (22/25, 18/25, 30/28, 25/20 e 15/10) e se aproximou do Praia Clube, líder da competição.

Com o triunfo, o Minas chegou aos 33 pontos, na segunda colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação ao Praia Clube, líder do torneio, que tem 35. Já o Brasília, com a derrota, alcançou os 12 pontos, na oitava posição.

Kisy foi a atleta destaque do lado do Minas, com 26 pontos marcados, enquanto Clara Machado anotou 20 para o Brasília.