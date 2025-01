Destaque do Corinthians, Bahia não se intimida com torcida única do São Paulo na final da Copinha

Nesta quarta-feira, pela semifinal da Copinha, o Corinthians enfrentou o Grêmio na Arena Barueri, venceu por 1 a 0 e se classificou para a decisão. Autor do gol da classificação e capitão do Timão, Bahia projetou a final contra o São Paulo e não se mostrou intimidade com o fato da partida ocorrer com torcida única, que será do Tricolor.

"Acho que a gente fez uma ótima partida e tenho certeza que vamos fazer uma grande final. Jogo de futebol não tem essa de torcida. Então acho que quem se dá bem com a pressão, vai se sair melhor", declarou, em entrevista ao SporTV.