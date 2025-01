Circuito Performance abre o calendário da FPA neste sábado

Nas disputas de pista, obrigatoriamente 10 atletas (62,5%) serão de clubes paulistas, independentemente de suas posições no ranking brasileiro, enquanto nas provas de campo dos 12 atletas, obrigatoriamente 7 atletas (58,5%) serão de entidades de São Paulo.

O calendário de 2025 da FPA prevê 40 eventos. Serão oito etapas do Circuito Performance, oito Campeonatos Paulistas, oito etapas do Open, dez etapas da Copa Futuro/Brincando de Atletismo, Troféu Bandeirantes e Troféu São Paulo, dois torneios FUPE, um torneio Máster e um Brasileiro Máster.

As datas do Campeonato Paulista de Atletismo são as seguintes: Sub-18, 17 e 18 de maio; Adulto, 27 a 29 de junho; Máster, 8 a 10 de agosto; Sub-20, 16 e 17 de agosto; Sub-23, 30 e 31 de agosto; Sub-16, 27 e 28 de setembro; Sub-14, 8 de novembro. O tradicional Troféu São Paulo, nos dias 24 e 25 de maio, e Troféu Bandeirantes, dias 18 e 19 de outubro.