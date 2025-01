Em jogo de nove gols, Raphinha decide contra o Benfica e leva o Barcelona às oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima e penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, o Barcelona visitou o Benfica no Estádio da Luz, venceu por 5 a 4 e se classificou às oitavas de final de forma antecipada. Lewandowski (2), Raphinha (2) e Eric García balançaram as redes para a equipe espanhola, enquanto Pavlidis (3) e Araújo (contra) descontaram para o clube português.

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 18 pontos, na segunda colocação da tabela, se classificou às oitavas antecipadamente e aumentou sua sequência de vitórias na competição para seis partidas (Young Boys, Bayern de Munique, Estrela Vermelha, Brest, Borussia Dortmund e Benfica). De outro lado, com o triunfo, o Benfica permaneceu com dez somados, agora na 18ª posição.

O Barcelona volta aos gramados no próximo domingo, às 17h (de Brasília), quando recebe o Valencia, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado, às 15h, o Benfica visita o Casa Pia, no Estádio Pina Manique, pela 19ª rodada do Português.