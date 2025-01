Canobbio é apresentado e mira títulos com a camisa do Fluminense

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 21, 2025

"Não fico colocando pressão. Se sou a contratação mais cara, quero corresponder. Sabendo que o time é o principal. Não vou procurar mais o gol por ser a contratação mais cara. Quero aproveitar essa honra e representar em campo. É onde tenho que falar e me envolver. Tenho em mente conquistar títulos aqui", disse Canobbio sobre ser a contratação mais cara da história da equipe.

O uruguaio também foi perguntado sobre a sua saída do Athletico Paranaense e os rumores de uma possível ida ao Palmeiras.

"Não foi a maneira que gostaria de ir embora em um time como o Athletico, mas foi o que aconteceu. Ninguém gosta. Tem que virar a página e evoluir. Se foi verdade ou não (interesse do Palmeiras), não sei", afirmou.

Canobbio já estreou com a camisa do Flu nesta temporada em duelo contra o Maricá, neste último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo terminou em 1 a 1.

O atacante, que no Uruguai atuou pelo Fénix e pelo Peñarol, chegou ao Athletico Paranaense em 2022. No Furacão, entrou em campo 141 vezes, marcando 18 gols e dando 16 assistências. O atacante de 26 anos chegou para ser a maior contratação da história do Fluminense, por seis milhões de euros (R$ 37 milhões).