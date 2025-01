Zenit anuncia Luiz Henrique e transferências de Artur e Wendel ao Botafogo

Welcome to Zenit Luiz Henrique!

The Brazilian winger joins us from @Botafogo on a 4-year-deal with the option of a further year.

Artur moves in the opposite direction, with Wendel joining the Rio de Janeiro club at the end of this #RPL season. pic.twitter.com/CWtFqadKxH

? FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 20, 2025

Artur, que irá ao Botafogo já nesta janela de transferências, chegou ao Zenit em janeiro de 2024, vindo do Palmeiras. Na Rússia, o brasileiro somou 35 partidas, com sete gols marcados e seis assistências. Por lá, o atacante conquistou três títulos: o Campeonato Russo, a Copa da Rússia e a Supercopa da Rússia.

Por sua vez, Wendel ingressou no Zenit em outubro de 2020. Pela equipe russa, o brasileiro disputou 142 partidas, marcou 21 gols e deu 32 assistências. O meio-campista é multicampeão pelo time, onde sagrou-se tetracampeão russo, além de conquistar a Copa do país e três Supertaças.