Com unificação de grupos, Fluminense vai ter força máxima para o restante do Campeonato Carioca

O Fluminense se reapresentou, nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho e deu início à preparação para o duelo contra a Portuguesa-RJ, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com a presença do elenco principal e o treinador Mano Menezes, o Tricolor carioca vai ter força máxima para o restante da competição.

Os principais jogadores do Fluminense e o técnico Mano Menezes vinham realizando um trabalho separado como forma de pré-temporada. Enquanto um grupo formado principalmente por atletas da base disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, sob o comando de Marcão.

Agora, com o retorno do elenco principal, alguns atletas que estavam disputando o Estadual retornaram para as categorias de base. Apenas o goleiro Gustavo Ramalho, os meias Wallace Davi e Isaque e o atacante Riquelme Felipe permaneceram com os profissionais.