Campinas recebe o Suzano pela Superliga masculina: veja onde assistir

O Vôlei Renata/Campinas faz o primeiro jogo em casa em 2025 nesta segunda-feira (20), quando recebe o Suzano, às 21 horas, no Ginásio do Taquaral, na abertura da terceira rodada do returno da Superliga Masculina.

Onde assistir: A partida terá transmissão do Sportv 2.

O Vôlei Renata entrou em quadra pela última vez em casa no dia 12 de dezembro, na vitória por 3 a 0 para cima do Neurologia Ativa. De lá para cá, foram outras três partidas, todas longe do Taquaral, com duas vitórias campineiras. Desta forma, o Vôlei Renata segue firme na tabela de classificação, em terceiro lugar, com 27 pontos.