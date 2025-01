Juventus vence Milan e encerra sequência de empates no Italiano

Após uma sequência de três empates seguidos, a Juventus superou o Milan por 2 a 0 neste sábado, jogando no Allianz Stadium pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do time vencedor foram marcados por Timothy Weah e Mbangula.

Com a vitória, a equipe de Turim chegou aos 37 pontos na competição e entrou provisoriamente na zona de classificação para a Liga dos Campeões, ocupando a quarta colocação e se mantendo como o único time ainda invicto no Campeonato.

O Milan perdeu uma invencibilidade de cinco partidas no italiano, e com 31 pontos, se manteve na oitava posição da tabela.