48ª Corrida de Reis de São Caetano do Sul será atração no domingo

A série de grandes corridas de rua do calendário paulista terá início neste domingo. A tradicional Corrida de Reis de São Caetano do Sul chega à sua 48ª edição e promete movimentar corredores de todo o estado. A largada para o percurso de 10 km será às 7h (de Brasília), na Avenida Kennedy, esquina com a Rua Tibagi, local também de chegada dos participantes.

O evento reunirá 3 mil atletas, que esgotaram as vagas rapidamente, confirmando sua força. A Federação Paulista de Atletismo destaca a importância do evento em seu calendário, a excelência de sua organização e, principalmente, o fato de possibilitar a participação de novos corredores ao lado de outros mais experientes.

Célio Silva, organizador da prova, ressalta que o evento tem tudo para agradar aos atletas e ao público. "Trata-se de uma prova muito tradicional e grandiosa e a expectativa é muito positiva. Teremos uma estrutura para atender a todos, atletas e público, com muita qualidade. Um dos pontos altos é seu percurso plano, que possibilitará que bons tempos sejam alcançados", afirma.