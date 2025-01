Com chegada de Cuéllar, Grêmio pode ter de administrar estrageiros do elenco

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio anunciou nas suas redes sociais a contratação do colombiano Gustavo Cuéllar. O volante de 32 anos assinou um contrato por duas temporadas com o tricolor gaúcho, até o fim de 2026.

Cuéllar é o segundo reforço do Grêmio para a temporada de 2025. Antes, o clube anunciou o lateral-direito João Lucas, ex-Santos. No entanto, com a sua chegada, o time extrapola o limite de estrangeiros nas competições nacionais - apesar do zagueiro Kannemann estar fora por um longo período por contusão. A CBF impõe um limite de nove jogadores não brasileiros por equipe, logo, a Federação Gaúcha de Futebol também segue as mesmas diretrizes.