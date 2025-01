Vasco x Bangu: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Vasco da Gama não passou de um empate na estreia do Campeonato Carioca, no último sábado. Agora, pela segunda rodada, o Cruz-Maltino busca a primeira vitória na fase classificatória do Estadual do Rio diante do Bangu. A partida será em São Januário, nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Atuando em São Januário, mas com uma equipe alternativa, o Vasco não segurou a vantagem criada na primeira etapa e permitiu o empate do Nova Iguaçu, no segundo tempo.