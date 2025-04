Vitória de Guimarães x Benfica: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Portugal

Serviço:

⚽ Jogo : Vitória de Guimarães x Benfica

: Vitória de Guimarães x Benfica 📅 Data : 19/04/2025

🕖 Horário 16:30 (horário de Brasília)

16:30 (horário de Brasília) 🏟️ Estádio : Estádio Dom Afonso Henriques

: Estádio Dom Afonso Henriques 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Estatísticas do Vitória de Guimarães x Benfica

Como chega o Vitória de Guimarães

Os minhotos, atuais quintos classificados, atravessam um excelente momento com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e querem aproveitar o fator casa para manter a boa forma e reforçar a sua posição de qualificação europeia.

Como chega o Benfica

Já o Benfica, em segundo lugar com os mesmos pontos do líder Sporting, sabe que não pode perder pontos se quiser continuar na corrida pelo título. Os encarnados empataram com o Arouca, perderam o primeiro lugar, e estão na briga pelo título.