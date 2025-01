Giro da Rodada: Vitória goleia a Juazeirense e vence primeira no Baiano

Após empatar na estreia, o Vitória conquistou sua primeira vitória no Campeonato Baiano nesta quarta-feira. A equipe goleou a Juazeirense por 4 a 1, no Estádio Adauto Morais, em Juazeiro, pela segunda rodada do Estadual. Bruno Xavier, Wesley, Janderson e Osvaldo marcaram os gols dos visitantes. Patrik descontou para o time mandante.

O Vitória chegou a quatro pontos conquistados em dois jogos e assumiu a liderança do Baiano. Do outro lado, o Juazeirense perdeu a primeira na competição e ocupa a terceira posição, com três unidades somadas.

O Leão da Barra volta a campo no domingo, contra o Jacuipense, pela terceira rodada do Baiano. O Juazeirense encara o Barcelona-BA no sábado pela mesma competição.