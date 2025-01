Com Gabriel Menino, Atlético-MG divulga relacionados para disputa da FC Series, nos Estados Unidos

? Veja a lista de atletas relacionados para a disputa da FC Series, nos Estados Unidos, onde enfrentaremos Cruzeiro e Orlando City!#VamoGalo ??? pic.twitter.com/7jjt7stvig

Nos EUA, a delegação do Galo vai ficar hospedada no hotel The Ritz-Carlton Orlando e vai treinar no CT do Orlando City, na Flórida.

Pela FC Series, o Atlético-MG vai realizar dois amistosos no Inter&Co Stadium. O Galo vai enfrentar o rival Cruzeiro neste sábado, às 17 horas (de Brasília). Em seguida, a equipe encara o Orlando City no dia 25 de janeiro, sábado, também às 17 horas.

O desembarque da delegação atleticana nos EUA está previsto para acontecer ainda nesta quarta-feira, às 21h20.

Confira a lista completa dos relacionados do Atlético-MG para a FC Series