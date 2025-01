Leila diz que proposta do City não agradou e quer Vitor Reis no Super Mundial

"Estamos conversando. Se chegarmos a um valor bom para todos, ok. Por enquanto não há nada decidido. Para o Palmeiras é um valor significativo, mas para o City não. Como não tenho pressa, vamos seguir conversando. Eu gostaria. Meu desejo é, se a gente acertar o valor, vender agora e ele ir depois do Mundial. Tudo isso está sendo conversado", finalizou.

Atualmente, o zagueiro é peça importante no elenco e conta com a confiança do técnico Abel Ferreira e da diretoria.

Vitor Reis fez sua estreia no profissional do Palmeiras na última temporada, estreando em junho. Ao todo, o atleta disputou 22 jogos na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O jovem zagueiro chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o Corinthians, em sua primeira chance como titular.

Enquanto as negociações estão em andamento, Vitor Reis tem participado normalmente das atividades do Palmeiras, na Academia de Futebol, que acontecem em dois períodos desde segunda-feira. Para a defesa, Abel Ferreira ainda conta com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Michel.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).