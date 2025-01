Ferroviária x Santos: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copinha

Do outro lado, a Ferroviária espera manter a invencibilidade no torneio. A equipe, que passou na primeira colocação do Grupo 7, soma duas vitórias e dois empates e se classificou para a terceira fase nos pênaltis. Após empate no tempo normal, a equipe superou o Vitória nas penalidades por 7 a 6 e ficou com a vaga.

Prováveis escalações

Ferroviária: Igor Carvalho; João Victor, Gadu, Fellipe e Gabriel Ticianelli; Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Filipi Gabriel, Jhonatan Garcia e Diego Silva; Pedro Estevam



Técnico: Jean Carlo Leite

Santos: João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; André Klaus, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Gabriel Bontempo, Mateus Xavier e Enzo Monteiro



Técnico: Leandro Zago