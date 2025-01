São Paulo goleia América-RN e avança à terceira fase da Copinha

Bola rolando! #SPFCxARN #MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/4NX9f6sAPG

O placar foi inaugurado pelo São Paulo logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após erro de domínio do defensor do América-RN, Felipe dominou pela ponta esquerda e cruzou. Na segunda trave, Alves se antecipou ao marcador e desviou de cabeça para marcar.

Aos 12 minutos da etapa inicial, o São Paulo aumentou a diferença. Ao aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, Hugo ajeitou para a perna direita e arrematou forte. No meio do caminho, a bola ainda desviou no marcador e entrou no ângulo esquerdo.