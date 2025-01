Flamengo estreia no Carioca com derrota contra o Boavista em Aracaju

Com um time alternativo em campo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca de forma decepcionante. Os rubro-negros perderam por 2 a 1 para o Boavista, neste domingo, em Aracaju.

O Boavista abriu o placar no primeiro tempo, com Zé Vitor. O Flamengo empatou na etapa final, com Carlinhos. Porém, a equipe da Região dos Lagos voltou a ficar em vantagem por meio de Raí.

Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Madureira, em Campina Grande, pelo Campeonato Carioca. No mesmo dia, o Boavista visita o Maricá, pelo mesmo torneio.