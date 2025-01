Patrick de Paula lamenta resultado do Botafogo na estreia do Carioca, mas comemora retorno aos gramados

O Botafogo entrou com derrota no Campeonato Carioca. Os alvinegros foram derrotados pelo Maricá, neste sábado, no Nilton Santos.

A equipe de General Severiano atuou com uma equipe alternativa, com muitos garotos. Uma das exceções foi o volante Patrick de Paula, que lamentou o resultado.

"No futebol existem três resultados. Não foi o resultado que a gente queria. Controlamos o jogo todo, mas não deu. Criamos chances o jogo todo e marcamos no fim. É ressaltar o trabalho do grupo. É apenas o começo da temporada. Agora é trabalhar para buscarmos o resultado na próxima terça-feira", disse.