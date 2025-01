De contrato renovado, Aníbal Moreno e busca manter bom desempenho em segunda temporada pelo Palmeiras

O volante Aníbal Moreno foi "premiado" após uma boa temporada em seu primeiro ano de Palmeiras, que aconteceu em 2024. O clube alviverde renovou o contrato do atleta de 25 anos, que agora tem vínculo com a equipe até dezembro de 2029.

Aníbal Moreno se destacou entre os reforços do Palmeiras do último ano. O jogador pulou etapas de adaptação e logo se firmou na equipe titular, ganhando a confiança e elogios do treinador Abel Ferreira. Ao fim da temporada, foi o segundo atleta com mais jogos no ano, tendo entrado em campo em 62 oportunidades. Com isso, ficou atrás apenas de Rony, que fez 63 partidas.

Durante o ano, viu mudanças entre Zé Rafael e Richard Ríos no meio-campo, e não perdeu a posição. Logo no início do ano, foi importante na conquista do Paulistão, anotando um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ao todo, ele balançou a rede quatro vezes e deu duas assistências.