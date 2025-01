Dono da VaideBet não reconhece intermediário, e sócio de Gusttavo Lima acusa Corinthians de golpe

José André da Rocha Neto se apresentou à Polícia Civil como proprietário da VaideBet e prestou depoimento no último dia 12 de dezembro, por videoconferência. O empresário é uma das testemunhas ouvidas no inquérito aberto pelo DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) para investigar o acordo e as consequências do contrato firmado entre Corinthians e a casa de apostas no início de 2024. O caso ganhou a atenção das autoridades públicas após a descoberta de repasses de receitas oriundas de pagamentos do clube para a empresa citada como intermediadora do negócio que, em seguida, foram transferidos para uma empresa 'laranja'.

A Gazeta Esportiva teve acesso à íntegra da oitiva, que durou pouco mais de 52 minutos e foi comandada pelo delegado Tiago Fernando Correia (responsável por casos de lavagem de dinheiro), com a participação do promotor de justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

Em meio ao depoimento, após Rocha Neto explicar como as negociações aconteceram, o promotor do Gaeco compartilhou a foto de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design LTDA, empresa citada no contrato do Corinthians com a VaideBet como a responsável pela intermediação do negócio.