Após alfinetada de Rato, Casares agradece atletas que deixaram o São Paulo nesta janela de transferências

"A todos vocês, as portas estarão sempre abertas. A todos vocês, a nossa gratidão, respeito e carinho. Vocês passaram pelo São Paulo e poderão votar. Até breve, meus amigos campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista em 2021 e da Supercopa Rei", concluiu.

Vale ressaltar que Casares publicou este vídeo após Wellington Rato revelar ter ficado "chateado" com a postura da diretoria do São Paulo a respeito de sua situação contratual: "Em relação às negociações, acabou que ninguém ficou me ligando ou procurou saber e, por isso, tomei a iniciativa de me posicionar e procurar um novo lar", declarou o atleta em sua coletiva de apresentação pelo Vitória.

Oito atletas deixaram o Tricolor nesta janela, são eles: Rato e Michel Araújo, vendidos para Vitória e Bahia, respectivamente, e Galoppo, Nestor e Matheus Belém, emprestados a River Plate, Bahia e Chapecoense, respectivamente. Por fim, Rafinha, Jamal Lewis e Welington não tiveram seus contratos renovados.

De elenco reformulado, o São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, e o Flamengo, no dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Ambos os duelos serão válidos pelo FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.