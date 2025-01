De contrato renovado, Gómez revela motivação para pré-temporada no Palmeiras: "Temos grandes desafios" 

O zagueiro Gustavo Gómez teve seu contrato renovado com o Palmeiras até dezembro de 2027. Iniciando sua oitava temporada defendendo a camisa alviverde, o capitão citou as motivações da equipe durante a pré-temporada, que será mais curta neste ano devido aos ajustes feito no calendário do futebol brasileiro.

Nesta temporada, o Verdão tem um compromisso "extra", além do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A partir de junho, o Alviverde disputa o Mundial de Clubes, a primeira edição do novo formato da competição.

"Sempre quando começa uma nova temporada, estamos muito motivados. Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física e uma boa pré-temporada para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida", disse.