Corinthians anuncia renovação contratual de Ángel Romero; veja detalhes

O Corinthians anunciou na noite desta quarta-feira a renovação contratual do atacante paraguaio Ángel Romero. O novo vínculo do atleta, que era válido até final da última temporada, agora tem validade até 31 de dezembro de 2025.

"Fico muito feliz por estender o meu contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse contrato é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso", comentou Romero.