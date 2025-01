Cruzeiro vence São Carlos com lambança de goleiro e avança na Copinha

O Cruzeiro marcou os dois gols da vitória ainda no primeiro tempo, um em seguida do outro. O primeiro tempo saiu aos 34 minutos, quando Kaique Kenji recebeu lançamento de Bruno Alves do campo de defesa e bateu cruzado no cantinho. Instantes depois, Jhosefer aproveitou vacilo do goleiro do São Carlos e, na pequena área, bateu para ampliar o placar.

Classificação e jogos Copa São Paulo

A situação do São Carlos piorou na etapa final. Aos 16 minutos, jogadores de ambos os times se desentenderam e iniciaram uma confusão. Kevyn segurou o pescoço de Kaique Kenji, recebeu cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos no restante do segundo tempo.