Eduardo de Deus disputará competições indoor de olho nos Mundiais

Em entrevista, Eduardo de Deus falou das perspectivas para 2025 e da temporada de 2024.

"O ano de 2024 começou excelente, bati o recorde de 60 m com barreiras no Sul-Americano Indoor. Fiz ótimos resultados também ao ar livre - 13.30, 13.28, 13.27. O que eu mais queria era completar o meu ano com a tão sonhada marca abaixo dos 13.20, na semifinal dos Jogos Olímpicos, para ter ido a final. Quero começar de novo 2025 batendo o recorde do sul-americano dos 60 m com barreiras, abaixando o meu tempo indoor, ter uma boa participação no Mundial Indoor, conseguir chegar na final e brigar por medalha", disse.

"Está na hora de correr forte os meetings Gold e também da Diamond League. Mas primeiro vou me preparar bem para o Sul-Americano e o Mundial Indoor. Na temporada ao ar livre vou pensar nas competições importantes do Brasil, como o GP Brasil e o Troféu Brasil, competir mais fora, na Europa, para me preparar bem para o Mundial de Tóquio", afirmou.