São Paulo anuncia contratação da zagueira Day Silva, ex-Santos e Flamengo

Após passar por Duque de Caxias, Botafogo e Flamengo, foi contratada junto ao Santos em 2020. Dois anos depois, defendeu as cores do rival Palmeiras e conquistou o Paulistão e a Libertadores.

No ano seguinte, foi contratada pela Ferroviária. Em 2024, voltou a defender o Flamengo e, algum tempo depois, foi cedida ao Santos por empréstimo para as disputas do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

A zagueira também tem em seu currículo o título do Campeonato Brasileiro de 2016 (Flamengo) e o Prêmio Bola de Prata em 2023.