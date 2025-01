Com Endrick titular, Real goleia time da Quarta Divisão e vai às oitavas da Copa do Rei

Com Endrick como titular, o Real Madrid goleou a Deportiva Minera por 5 a 0, pela terceira fase da Copa do Rei, nesta segunda-feira, no Estádio Municipal Cartagonova. Os gols do triunfo sobre o time da Quarta Divisão espanhola foram marcados por Valverde, Camavinga, Guler (2) e Modric.

O Real Madrid volta a campo nesta quinta-feira, contra o Mallorca, pela semifinal da Supercopa da Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Por sua vez, a Deportiva Minera enfrenta o Cádiz B, no Estádio Angel Celdran, às 8h de domingo, pela 18ª rodada da Quarta Divisão.

O Jogo