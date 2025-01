Planejamento atrasado? Veja como novo CEO mudou busca do Santos por reforços

"Todas as contratações que estão sendo debatidas se encaixam no orçamento do clube. Venho tentando entender o orçamento disponível junto com o Marcelo Teixeira para chegadas e saídas. O Santos tem uma marca gigante, mas está vindo de uma Série B. Todo clube que volta da Série B tem um impacto financeiro, participa de um processo de reconstrução que impacta no fluxo de caixa. Por isso todo o planejamento que estamos fazendo contempla o que vai ser gasto na possibilidade de ter 28 atletas como a folha salarial e o que vai ser gasto como investimento para chegada de jogadores", justificou.

"Tudo isso está sendo debatido com o Caixinha. Alguns jogadores [que voltam de empréstimo] já tem propostas, elas estão sendo avaliadas também para contemplarmos o que iria entrar de recurso para o Santos, o que iríamos aliviar da folha e o que faríamos com a sobra do recurso disponível. Mas, a princípio, esses jogadores que tiveram o contrato de empréstimo finalizado, caso não tenham nenhuma negociação, eles terão que se reapresentar. Estamos tratando caso a caso. O Caixinha está ciente de todas as possibilidades, falar do elenco ainda é precoce. Quis vir aqui explicar as saídas, mas o elenco que temos hoje não é o elenco definitivo do Santos. Vão ocorrer algumas mudanças ainda", concluiu.

Em meio à indefinições e falta de reforços, o elenco do Santos se reapresentou nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, com apenas uma novidade: o zagueiro Luisão (além dos retornos de Soteldo e Lucas Braga). Porém, o defensor ainda não foi anunciado como reforço do clube.

Os únicos anúncios, até aqui, foram as demissões de Alexandre Gallo, Arzul, Marcelo Fernandes e Carlito Macedo. A falta de reforços, inclusive, tem incomodado a torcida nas redes sociais.