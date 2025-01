Entenda por que o Santos desistiu de renovação e dispensou Otero

Um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, o meia-atacante Otero não permanecerá no Santos para esta temporada. E o novo CEO do clube, Pedro Martins, justificou a decisão de dispensar o atleta em coletiva na última sexta-feira, na Vila Belmiro.

O contrato de Otero com o Peixe vencia no final do ano passado, mas as partes haviam encaminhado a renovação. No entanto, o cenário mudou a partir da chegada do técnico Pedro Caixinha.

Segundo Pedro Martins, o técnico português apresentou uma lista de prioridades para o time e Otero não fazia parte. O venezuelano recebeu uma oferta do Nacional-URU e, ao perceber que teria pouco espaço com Caixinha, preferiu se transferir e respirar novos ares.