São Paulo x Serra Branca-PB: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Tetracampeão, o São Paulo busca voltar a vencer o torneio após seis anos. O último título do Tricolor Paulista na Copinha foi em 2019, quando superou o Vasco na decisão.

Para esta edição, a equipe sub-20 do Tricolor chega motivada depois de conquistar a Copa do Brasil da categoria, em 2024. O time superou o Palmeiras para ficar com o título.

Dirigido pelo técnico Allan Barcellos, o São Paulo chega novamente como um dos principais times para conquistar a Copinha. O atacante Ryan Francisco é o grande destaque da equipe. Em 2024, ele foi o artilheiro do sub-20 do Tricolor, com 38 gols marcados. Outro jogador para ficar de olho é Ferreira, que também atua no ataque. O atleta somou 19 tentos e oito passes para gol na última temporada.

Do outro lado, o Serra Branca-PB irá disputar a Copinha pela segunda vez em sua história. O clube é um dos representantes da Paraíba, que também conta com o Cruzeiro-PB na competição. O elenco, comandado pelo técnico Roberto Maschio realizou os últimos ajustes desta sexta-feira, com foco na estreia contra o Tricolor Paulista.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SERRA BRANCA-PB