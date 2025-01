RB Bragantino anuncia contratação de Isidro Pitta, destaque do Cuiabá

O RB Bragantino anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Isidro Pitta, que estava no Cuiabá. O atleta da seleção paraguaia de 25 anos chega ao clube com contrato válido até dezembro de 2028. O centroavante destacou a felicidade ao acertar com o Massa Bruta.

"É um passo muito importante na minha carreira. Estou muito feliz por vestir esta camisa e agradecido pela confiança. Espero retribuir dentro de campo. Chego a um time de grande expressão e quero estar à altura dos desafios para alcançarmos todos os objetivos. Que 2025 seja um ano abençoado, tanto profissional quanto pessoalmente", declarou o jogador.

O RB Bragantino é o terceiro clube de Pitta em solo brasileiro. Antes, o atacante defendeu o Juventude e, em 2022, juntou-se ao Cuiabá, clube pelo qual se destacou.