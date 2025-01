Confira as principais novidades do Mercado da Bola desta sexta-feira, dia 3

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria. O início de 2025 começou movimentado para alguns clubes.

Cruzeiro anuncia Eduardo e Fagner

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira as contratações de Fagner, ex-Corinthians, e Eduardo, ex-Botafogo. O lateral assinou contrato por empréstimo válido até o fim de 2025, já o meio-campista firmou em definitivo com o Cabuloso pelo mesmo período (leia mais).