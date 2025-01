Cruzeiro faz vídeo de divulgação e anuncia que Gabigol usará a 9

Como jogador rubro-negro, Gabigol disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas). Destaque para a Libertadores de 2019, quando Gabigol fez ambos os gols da virada do Flamengo nos minutos finais e garantiu a taça ao clube.

A apresentação de Gabigol no Cruzeiro está marcada para este sábado, às 12h, no Mineirão. O clube anunciou que as vendas dos ingressos já foram abertas no site ingresso.cruzeiro.com.br e estão sendo comercializados pelo preço simbólico de R$ 10. Até a manhã desta quinta-feira, foram vendidos mais de 38 mil ingressos.